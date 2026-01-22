Обвала не будет: эксперт дал прогноз по ценам на аренду жилья в Омске

По словам Павла Кручинского, определенный дефицит съемных квартир сохраняется.

Фото создано при помощи ИИ

Рынок аренды жилья в Омске переживает сезонное снижение цен, однако говорить о резком обвале нельзя. Об этом «Омск-информу» рассказал директор ООО «МИАРД-Недвижимость» Павел Кручинский. По его словам, после осеннего всплеска спроса, традиционно связанного с началом учебного года, рынок постепенно охлаждается к концу года.

Это связано с естественной ротацией арендаторов: часть жителей переезжает, кто-то находит более выгодные варианты, а в отдельных случаях родители приобретают жилье для детей.

– Понятно, что есть периоды сезонного всплеска спроса, как правило, осенью, особенно в больших городах с большим количеством учебных заведений. В этот момент рынок подпрыгивает, а к новому году откатывается объективно, – отметил Кручинский.

Эксперт подчеркнул, что в текущих условиях все чаще именно арендаторы диктуют условия собственникам. Когда у потенциального нанимателя есть выбор из нескольких квартир, владельцам приходится идти на торг, что постепенно снижает ставки.

– Если, допустим, у потенциального нанимателя есть выбор из пяти – восьми квартир, он говорит: «Я посмотрел уже несколько, ваша тоже хорошая, устраивает». Но там дешевле. И вот эти элементы такой торгоспекуляции как раз приводят к снижению цены, – пояснил специалист.

При этом происходящее нельзя назвать обвалом. По словам Кручинского, изменения укладываются в рамки сезонных колебаний. На данный момент речь идет о 10–20 %, которые все еще входят в зону погрешностей, другой вопрос если падение будет достигать 50 %.

Говоря о перспективах, эксперт отметил, что для Омска не сезонное падение цен на аренду маловероятно.

– В прошлом году в Омске ввели порядка 700 тысяч квадратных метров жилья, из них лишь около 300 тысяч – это новостройки. Для города-миллионника это немного. Для сравнения: в Тюмени ежегодно сдают почти миллион квадратных метров, примерно такие же объемы в Новосибирске и Свердловской области. В Омске приток нового жилья, к сожалению, менее значительный, из-за чего сохраняется определенный дефицит. Формально выбор есть, в том числе среди новостроек, но именно этот условный дефицит и удерживает цены на достаточно высоком уровне, – отметил эксперт.

Основная причина – ограниченный ввод нового жилья. В прошлом году в городе сдали около 700 тысяч квадратных метров, из которых лишь порядка 300 тысяч пришлись на новостройки. Для города-миллионника это немного, особенно на фоне соседних Тюмени, Новосибирска и Екатеринбурга.

Кроме того, Кручинский объяснил, что меньший ввод нового жилья связан с более низкой деловой активностью и меньшим потоком гостей в Омске, что сдерживает развитие инвестиционной аренды по сравнению все с теми же соседними регионами.

Напомним, ранее сообщалось, что Омск вошел в число крупнейших городов России, где было зафиксировано снижение стоимости аренды жилья.