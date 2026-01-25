Омский суд разделил жилье супругов через 20 лет после развода

Дело рассмотрели в Первомайском районном суде.

Фото создано при помощи ИИ

В минувший четверг, 22 января, в Первомайском районном суде огласили решение по спору о совместной собственности супругов. Имущество бывших супругов разделили спустя более 20 лет после развода.

Суд установил, что спорная квартира была приобретена в период брака и относится к общему имуществу супругов. В соответствии со статьей 39 СК РФ, при отсутствии брачного договора доли в таком имуществе считаются равными.

Решение суда вступило в законную силу.

