Омичи продолжают жить в аварийном доме, где рухнул потолок

Прокуратура потребовала от властей принять меры в отношении аварийного здания.

Фото: vk.com/chp55

Сегодня в социальных сетях появилась информация об обрушении потолка в доме барачного типа на улице Крымской, 78. На опубликованных кадрах видно большое отверстие, которое, предположительно, ведет на чердак здания.

Как сообщили «Омск-информу» в прокуратуре Омской области, инцидент произошел еще в апреле прошлого года.

– Дом официально признан аварийным, в нем расположены семь квартир, где проживают десять человек. Несмотря на опасное состояние конструкций, люди продолжают находиться в доме, – отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием обязать органы власти расселить жильцов аварийного дома. Поводом для иска стало обрушение потолка в подъезде здания. Через суд прокуратура намерена добиться принятия конкретных мер по расселению, поскольку дальнейшая эксплуатация дома представляет угрозу безопасности людей.

Напомним, дом барачного типа был признан аварийным еще в 2017 году. Ранее в городской администрации заявляли, что здание не включено в действующую программу переселения и может быть расселено только на основании судебного решения.

После сообщений жителей в соцсетях мэрия также предлагала людям обращаться за временным жильем из маневренного фонда.