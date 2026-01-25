Омск-Информ
·Общество

Омскую область продолжат «терзать» аномальные морозы

Синоптики обещают потепление не раньше среды.

В Омской области сохранится аномально холодная погода. Об этом сообщает Министерство региональной безопасности Омской области.

– Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 10 градусов и более. Такие условия прогнозируются 26–27 января 2026 года, – отметили в министерстве.

Напомним, ранее синоптики Обь-Иртышского УГМС заявили, что потепление в регионе не ожидается раньше предстоящей среды.

