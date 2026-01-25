«Вода уже по бедро»: кипятком затопило подвал дома в центре Омска

Водоснабжение восстановили ночью.

Стали известны подробности коммунальной аварии, произошедшей накануне неподалеку от кукольного театра «Арлекин». Как сообщают в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть», из-за аварии кипятком затопило подвал дома по адресу: Тимуровский проезд, 8.

– Топит Тимуровский проезд, 8. Подвал полный, воду не откачивают, вода уже по бедро, – подчеркнула омичка.

Происшествие прокомментировали в Омском водоканале. В организации сообщили, что 24 января в 17:30 было произведено отключение водоснабжения для устранения повреждения на водопроводе большого диаметра.

– Бригады незамедлительно приступили к работам. Повреждение устранили и подали воду в 2:45 25 января. Сегодня специалисты обследуют подвал дома № 8 на Тимуровском проезде. При необходимости будет оказана помощь в откачке воды, – заявили в водоканале.

Также в организации уточнили, что уборка воды на Иртышской набережной проводилась 24 января, а в понедельник дорожные службы планируют очистку Тимуровского проезда.

