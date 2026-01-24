Из-за порывов в Омске залило дорогу и появился «гейзерный ниндзя»

Омичи продолжают сообщать об авариях на сетях отопления.

Фото: vk.com/aomsk

В Омске произошла еще одна коммунальная авария. Как сообщают горожане в соцсетях, в результате водой залило дорогу около дома по адресу Тимуровский проезд, 5.

По словам омичей, аварийная служба приезжала еще вчера. Однако о починке сетей не сообщалось.

Отметим, что также в Омске появился необычный арт-объект на коммунальную тему. Объединение «Крепкий Палец» установило недалеко от остановки «СибАДИ» в Нефтяниках фигуру «гейзерного ниндзя». Она расположилась на месте порыва.