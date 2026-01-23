Власти опровергли поборы за ремонт в омской школе

В администрации рассказали, что родителей никто не принуждал сдавать деньги и чинить трубы.

Фото: t.me/omsknewstrain

В администрации Омска опровергли жалобы омичей на поборы в школе № 36 по адресу: ул. Комкова, 3в. Напомним, что родители сообщили о сборе денег на ремонт школы, который должен оплачиваться из бюджета.

По словам омичей, директор переложила ответственность за ремонт на классных руководителей, а они, в свою очередь, попросили помощи у родителей учащихся.

Как рассказали «Омск-информу» в мэрии, ремонт по частичной замене трубы отопления в подвале завершились вчера, 22 января. Все необходимые для работ материалы были предоставлены департаментом образования, а администрация не взяла с родителей ни копейки.

– Ремонтно-восстановительные работы завершены 22 января. Администрация учреждения не собирала денежных средств с родителей на проведение ремонтных работ, так как все необходимые материалы были предоставлены департаментом образования, – рассказали в мэрии.

Также в администрации отметили, что из-за ремонта с 19 января четыре кабинета начальной школы были переведены в помещения дошкольных групп. Несмотря на вынужденный временный «переезд» нескольких классов, работы на учебный процесс не повлияли, и занятия продолжались в обычном режиме.