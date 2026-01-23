В Омске родителей учеников заставили ремонтировать школу за свой счет

Во время ремонта в школе продолжаются занятия. Дети жалуются на плохое самочувствие.

Фото: t.me/omsknewstrain

Родителей учащихся омской школы № 36 по адресу: ул. Комкова, 3в, заставляют собирать деньги на ремонт кабинетов. Об этом сообщили родители в соцсетях. По их словам, администрация учреждения заявляет, что средств у школы на ремонт нет.

Кроме того, родителей вынуждают заниматься ремонтом еще и физически.

– Директор школы не занимается вопросом ремонта, перекладывая ответственность на классных руководителей. Те, в свою очередь, просят помощи у родителей – как физической, так и материальной, – говорится в сообщении.

Сейчас, по словам родителей, в школе ведутся сварочные работы, при этом дети продолжают ходить на уроки. Ученики жалуются на головокружение, головную боль и тошноту из-за едкого запаха.

Омичи просят ответственных лиц разобраться в происходящем. Власти пока не прокомментировали ситуацию.