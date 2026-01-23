Зарплата водителя автобуса в Омске приближается к заработку нефтяников

В общественном транспорте Омска занято 1130 водителей.

Фото: t.me/shelest_sn

В администрации рассказали, сколько зарабатывают водители омского общественного транспорта.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, к началу 2026 года в Омске на муниципальных автобусах, троллейбусах и трамваях работали 1130 водителей, из которых 175 – женщины.

Градоначальник также отметил, что транспортные компании прилагают усилия для привлечения и удержания персонала, повышая оплату труда. В 2026 году запланирована индексация зарплат работников предприятий «Пассажирское предприятие № 8» и «Электрический транспорт» на 5,1 %.

В предыдущем году водители автобусов получали в среднем 114 287 рублей, водители троллейбусов и трамваев – 97 503 и 87 642 рубля соответственно.

Отметим, что, по данным Омскстата на октябрь 2025 года, средняя зарплата в Омской области составила 73 442 рубля. Так, больше всех платят нефтяникам: в среднем они получили 182 995 рублей. Меньше всех заплатили работникам текстильной промышленности – их зарплата составила 23 353 рубля.