Средней не хватает: названа зарплата, на которую можно взять ипотеку в Омске

Работникам из некоторых сфер собственная крыша над головой в ближайшем будущем не светит.

Фото создано при помощи ИИ

Средняя зарплата, требуемая для получения ипотеки на покупку однокомнатной квартиры стандартных условий в Омске в 2026 году, составит ориентировочно 70,5 тыс. рублей. Такой сценарий возможен, если прогнозы Минфина оправдаются и процентные ставки снизятся с текущих 21 до 16 %. Расчеты приводит «РБК Недвижимость».

Сейчас при действующей ставке 21 % минимальная зарплата, необходимая для одобрения займа на стандартную «однушку» площадью 35 кв. м стоимостью 3,8 млн рублей, должна составлять не менее 90,1 тыс. рублей.

Если говорить о других городах, то в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Красноярске и Самаре берущим ипотеку необходимо подтвердить доходы в диапазоне от 100 тыс. рублей и выше.

Отметим, что, по данным Омскстата на октябрь, средняя зарплата в Омской области составила 73 442 рубля. В отраслевом разрезе разброс очень большой: так, нефтяники получали в среднем 182 995 рублей, а швеи – 23 353 рубля.