·Образование

В мэрии объяснили, почему сдают деревянные домики спортшколы

Речь идет о ветхих строениях, принадлежащих спортивному учебному заведению.

«Омск-информ» выяснил причины, по которым Спортивная школа олимпийского резерва № 35 в Омске выставила на аукцион право аренды трех деревянных каркасных строений. В мэрии пояснили, что решение о проведении торгов было принято из-за того, что эти объекты не используются учреждением.

– Объекты, находящиеся в ведомстве Спортивной школы олимпийского резерва № 35, не используются для физкультурно-спортивных целей. В связи с этим они выставлены на аукцион, – ответили в администрации города.

Отметим, что аукцион на право аренды этих строений был объявлен накануне. Лот включает три одноэтажных здания общей площадью 158,7 квадратного метра. Домики рассчитаны на семейный отдых, однако в настоящее время требуют капитального ремонта.

