·Экономика/Бизнес

Под Омском сдают в аренду деревянный «курорт» в аварийном состоянии

Арендатор должен будет поддерживать состояние разваливающихся домов.

Спортивная школа олимпийского резерва № 35 в Омске объявила аукцион на право аренды трех деревянных каркасных строений, находящихся в поселке Чернолучинский на улице Курортной. Начальная ставка месячной арендной платы составляет 9130 рублей, шаг торгов – 456 рублей. Аукцион пройдет 13 февраля.

Лот включает три одноэтажные постройки общей площадью 158,7 кв. м. Хотя объекты расположены в Омском районе, они принадлежат городу Омску и закреплены за спортивной школой на праве оперативного управления. Городские власти разрешили сдавать их в аренду и субаренду.

Домики предназначены для отдыха взрослых и детей, но требуют капитального ремонта. Документация аукциона предупреждает, что строения находятся в аварийном состоянии и не подключены к электричеству, воде, канализации и отоплению. Будущий арендатор обязуется поддерживать помещения в хорошем состоянии и оплачивать ремонт за свой счет.

