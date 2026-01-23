На Левобережье Омска после ремонта снова произошла масштабная коммунальная авария

Из-под провалившегося асфальта идет густой пар.

Фото: vk.ru/aomsk

Жильцы дома № 28 на улице Рокоссовского, где недавно произошла масштабная коммунальная авария, сообщили о новом порыве. По их словам, рядом с домом образовалась глубокая яма, наполненная кипятком.

На кадрах видно, что из провала идет густой пар. Омичи опасаются, что из-за кипятка может провалиться асфальт.

– Куда он течет? Под дом? Так и дом под землю уйдет! Слышно очень, как там булькает под большим давлением. Страшно жить в доме, ходить и ездить мимо. Вдруг асфальт провалится, так сваришься в этом кипятке! – сообщила местная жительница.

В «Тепловой компании» ответили на жалобы омичей. По словам представителей компании, из-за морозов провести ремонт сейчас не получится. Сегодня специалисты примут временные меры.

– Сегодня запланировано выполнить подсыпку щебнем. Из-за необходимости отключения потребителей от теплоснабжения необходимые ремонтные работы на участке тепловых сетей по указанному адресу запланировано выполнить при установлении благоприятных погодных условий с устойчивой температурой наружного воздуха до –20 градусов. Указать точные сроки в данный момент не представляется возможным, – сообщили в «Тепловой компании».

Также по словам местной жительницы, коммунальные службы выставили жильцам счет за отопление за те два дня, когда в доме его не было из-за аварии.

Напомним, что авария привела к отключению горячей воды и отопления в 48 домах и учреждениях, расположенных на улице Рокоссовского. Прокуратура Кировского округа Омска проводит проверку по этому поводу.