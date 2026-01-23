Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В минздраве рассказали о загруженности оставшихся роддомов в Омске

По словам министра здравоохранения, закрытие родильных домов было обоснованно.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов прокомментировал жалобы жителей региона на сокращение количества родильных домов. По словам министра, реорганизация была обоснованной мерой.

Маркелов подчеркнул, даже после закрытия ряда роддомов оставшиеся три не загружены на 100 %.

– Средняя загруженность акушерских стационаров Омска составляет: перинатальный центр областной клинической больницы – 94,2 %, региональный клинический перинатальный центр – 96,6 %, клинический родильный дом № 6 – 95,6 % – и это с учетом маршрутизации сельских пациенток. То есть реорганизация родильных домов не привела к ухудшению доступности оказания медицинской помощи беременным и родившим женщинам, – пояснил министр.

Ранее сообщалось, что за весь 2025 год число новорожденных в Омской области составило 13 377. Показатель рождаемости оказался самым низким за последние 11 лет.

·Общество

В минздраве рассказали о загруженности оставшихся роддомов в Омске

По словам министра здравоохранения, закрытие родильных домов было обоснованно.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов прокомментировал жалобы жителей региона на сокращение количества родильных домов. По словам министра, реорганизация была обоснованной мерой.

Маркелов подчеркнул, даже после закрытия ряда роддомов оставшиеся три не загружены на 100 %.

– Средняя загруженность акушерских стационаров Омска составляет: перинатальный центр областной клинической больницы – 94,2 %, региональный клинический перинатальный центр – 96,6 %, клинический родильный дом № 6 – 95,6 % – и это с учетом маршрутизации сельских пациенток. То есть реорганизация родильных домов не привела к ухудшению доступности оказания медицинской помощи беременным и родившим женщинам, – пояснил министр.

Ранее сообщалось, что за весь 2025 год число новорожденных в Омской области составило 13 377. Показатель рождаемости оказался самым низким за последние 11 лет.