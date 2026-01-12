В Омске зафиксирована рекордно низкая рождаемость

Последний раз такие показатели регистрировали 11 лет назад.

По данным минздрава, в минувшем декабре в Омской области родилось 957 детей. Из них 917 появились в городе, 40 – в районах.

За весь 2025 год число новорожденных составило 13 377. Показатель рождаемости оказался самым низким за последние 11 лет. По данным Росстата, в 2014 году было более 29,7 тыс. новорожденных.

Отметим, что меньше всего детей в 2025 году появилось на свет в ноябре и декабре. Больше всего – в октябре и июле.

За январские праздники, с 1 по 11 января, в регионе родились 314 детей.