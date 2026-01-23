Стала известна причина продажи огромного производственного комплекса под Омском

Компания, которая занималась на этой площадке переработкой и консервированием овощей, обанкротилась.

Фото: yandex.ru/maps

«Омск-информ» выяснил причину продажи производственного комплекса в Дружино (Сибирская, 2а). Дело в том, что ООО «СП «Элан», которое зарегистрировано по этому адресу, находится в процессе банкротства. По данным сервиса Руспрофиль, с июля 2022 года управляет компанией конкурсный управляющий.

«Элан» является участником 44 арбитражных дел на общую сумму более 32 млн рублей. Причем в 31 деле компания выступала ответчиком.

Отметим, что компания была основана в марте 2001 года. Она специализировалась на переработке и консервировании овощей.

Как сообщалось ранее, имущественный комплекс площaдью 10 646 кв. м продается за 80 млн рублей. Здания предлагают вместе с оборудованием.