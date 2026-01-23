В Омске ликвидируют три опасные свалки

На разработку проектов по их ликвидации городским властям направят 65,6 млн рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Администрация Омска получит федеральную субсидию в размере 65,6 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по устранению трех объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун.

Министр пояснил, что после того как проекты будут готовы и утверждены, город сможет претендовать на федеральное финансирование уже для самих работ по ликвидации свалок.

– Это является важным шагом к снижению нагрузки на окружающую среду, поскольку разработка проектно-сметной документации необходима для получения федерального финансирования на саму ликвидацию объектов, – сообщил Ковтун.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Омская область стала единственным регионом Сибири, в котором снизился объем твердых коммунальных отходов.