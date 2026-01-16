Омск-Информ
·Общество

Омская область единственная в Сибири сократила количество мусора

Объем ТКО за год уменьшился на 6,8 %.

В 2024 году Омская область стала единственным регионом Сибири, в котором снизился объем твердых коммунальных отходов.

Согласно докладу Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в течение прошлого года в регионе произвели 638,3 тыс. тонн мусора, что на 6,8 % меньше уровня 2023 года.

Наибольший рост объема мусора в СФО выявили в Республике Хакасия (58,6 %). За год количество ТКО в регионе увеличились с 81,2 тыс. тонн до 128,8 тыс. тонн.

