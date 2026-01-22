Путин распорядился продлить рабочий день детсадовским воспитателям

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обещал проработать этот вопрос с губернаторами.

Фото: kremlin.ru

На вчерашнем совещании с правительством России президент Владимир Путин заявил о необходимости продления работы ясельных групп и детсадов в России до 20:00. По его словам, у матерей должна быть мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию.

– Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах», – цитирует Путина kremlin.ru.

В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заверил президента, что правительство поработает с губернаторами над этим вопросом.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила, детские сады должны работать до восьми часов вечера.