Омские родители рискуют остаться без второго ребенка из-за графика садиков

Зампред комиссии ОП РФ считает, что работу детских садов нужно продлить до восьми вечера.

Режим работы детских садов следует продлить до восьми часов вечера, так как нынешнее расписание давно устарело и не соответствует потребностям работающих родителей, заявила заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

– Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома, – сказала Москвитина в комментарии агентству «РИА Новости».

По ее словам, проблема режима работы детских садов остается острой: они часто закрываются раньше окончания рабочего дня родителей, которым даже при уходе около 19:00 требуется время на дорогу.

– Бабушки и дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик уже закрылся. Вот эта временная дыра, слепая зона, должна быть устранена, и законодательство должно прийти к единому решению, – добавила представитель ОП.

Разрыв между расписанием детских садов и рабочим днем родителей сказывается на демографической ситуации, добавила Наталья Москвитина. Многие семьи с одним ребенком и кредитными обязательствами настолько заняты работой и бытом, что рождение второго ребенка для них остается под вопросом.