Омские родители рискуют остаться без второго ребенка из-за графика садиков

Режим работы детских садов следует продлить до восьми часов вечера, так как нынешнее расписание давно устарело и не соответствует потребностям работающих родителей, заявила заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
– Сад должен работать до восьми часов совершенно точно. Это не обязательно должны быть воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка и возможность его находиться вне дома, – сказала Москвитина в комментарии агентству «РИА Новости».
По ее словам, проблема режима работы детских садов остается острой: они часто закрываются раньше окончания рабочего дня родителей, которым даже при уходе около 19:00 требуется время на дорогу.
– Бабушки и дедушки сейчас тоже работают, то есть все домашние находятся на работе, а садик уже закрылся. Вот эта временная дыра, слепая зона, должна быть устранена, и законодательство должно прийти к единому решению, – добавила представитель ОП.
Разрыв между расписанием детских садов и рабочим днем родителей сказывается на демографической ситуации, добавила Наталья Москвитина. Многие семьи с одним ребенком и кредитными обязательствами настолько заняты работой и бытом, что рождение второго ребенка для них остается под вопросом.