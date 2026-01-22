Экс-владелец омской сети «Шаурмастер» распродал все свое имущество из-за долгов

Во вторник, 20 января, Арбитражный суд Омской области завершил процедуру банкротства Юрия Шияна, основателя популярной сети быстрого питания «Шаурмастер».
Финансовый управляющий из Новосибирска Олег Арсланов представил суду отчет о продаже всего ценного, что было у должника. Исходя из этого, суд принял решение освободить Юрия Шияна от невыплаченных кредитов.
– При таких обстоятельствах арбитражный суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина с освобождением его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при реализации имущества гражданина, – сказано в решении суда.
Напомним, что в 2013 году на тот момент 28-летний Юрий Шиян открыл сеть ресторанов быстрого питания «Шаурмастер». В апреле 2024 года он продал половину доли в бизнесе Анне Жуковой и покинул должность директора, а уже в мае Жукова стала единственной владелицей компании.
«Шаурмастер» был продан в августе 2023 года предпринимателю Александру Плиско, владеющему сетью кафе быстрого питания Vertel.
Сам Юрий Шиян обратился в суд с заявлением о банкротстве в августе 2024 года, и уже в октябре ходатайство было удовлетворено. Основными кредиторами бизнесмена являлись Сбербанк и Банк ВТБ, общая сумма долга составляла 8,5 млн рублей.