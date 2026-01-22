Экс-владелец омской сети «Шаурмастер» распродал все свое имущество из-за долгов

Суд освободил его от требований кредиторов.

Во вторник, 20 января, Арбитражный суд Омской области завершил процедуру банкротства Юрия Шияна, основателя популярной сети быстрого питания «Шаурмастер».

Финансовый управляющий из Новосибирска Олег Арсланов представил суду отчет о продаже всего ценного, что было у должника. Исходя из этого, суд принял решение освободить Юрия Шияна от невыплаченных кредитов.

– При таких обстоятельствах арбитражный суд считает возможным завершить процедуру реализации имущества гражданина с освобождением его от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при реализации имущества гражданина, – сказано в решении суда.

Напомним, что в 2013 году на тот момент 28-летний Юрий Шиян открыл сеть ресторанов быстрого питания «Шаурмастер». В апреле 2024 года он продал половину доли в бизнесе Анне Жуковой и покинул должность директора, а уже в мае Жукова стала единственной владелицей компании.

«Шаурмастер» был продан в августе 2023 года предпринимателю Александру Плиско, владеющему сетью кафе быстрого питания Vertel.

Сам Юрий Шиян обратился в суд с заявлением о банкротстве в августе 2024 года, и уже в октябре ходатайство было удовлетворено. Основными кредиторами бизнесмена являлись Сбербанк и Банк ВТБ, общая сумма долга составляла 8,5 млн рублей.