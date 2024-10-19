Юрий Шиян задолжал кредиторам более 8,5 млн рублей и не отдавал деньги свыше трех месяцев.

Арбитражный суд Омской области объявил банкротом известного предпринимателя, основателя сети «Шаурмастер» Юрия Шияна. Заявление о самобанкротстве он подавал в конце августа. Как сообщается на сайте «Электронное правосудие», бизнесмен должен кредиторам более 8,5 млн рублей. Просрочка по возврату денег составила более трех месяцев.

Согласно решению суда, имущество Шияна должно быть продано с публичных торгов до 17 февраля 2025 года. В настоящее время бизнесмен занимает должность директора ООО «Вектор 54», зарегистрированного в Новосибирске.

«Шаурмастер» был продан в августе 2023 года предпринимателю Александру Плиско, владеющему сетью кафе быстрого питания Vertel.