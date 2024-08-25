Предприниматель продал свои торговые точки Александру Плиско и окончательно завязал с общепитом.

Экс-владелец точек «Шаурмастер» Юрий Шиян подал на самобанкротство. Такая информация появилась на сайте «Электронного правосудия». Причина таких действий не указывается.

Шиян создал сеть шаурмичных в 2013 году. В 2017 году бизнес переживал пик доходности, собрав прибыль в 8,1 млн рублей. В 2022 году эта цифра снизилась до 1,2 млн рублей.

Сам предприниматель в одном из интервью заявлял о том, что заморозил развитие сети, связав это с экономической ситуацией в стране.

– Сейчас выгоднее сидеть на диване, чем инвестировать в шаурму, – говорил Шиян два года назад изданию ksonline.ru.

В итоге в августе прошлого года предприниматель продал свою сеть предпринимателю Александру Плиско, владеющему сетью кафе быстрого питания Vertel.