В омском правительстве произошло сразу два статусных переназначения

Виталий Кириенко и Александр Рыскалкин переутверждены на своих постах.

Александр Труш

Сегодня, 22 января, в правительстве Омской области состоялись два статусных кадровых назначения. Соответствующие указы опубликованы на сайте правительства и подписаны губернатором Виталием Хоценко.

Заместителем министра внутренней политики, начальником управления по работе с органами местного самоуправления переназначен Виталий Кириенко. В ведомстве он работает с 2008 года, а на текущем посту – с января 2024-го, курируя взаимодействие с муниципалитетами.

Пост первого заместителя министра труда и социального развития сохранил за собой Александр Рыскалкин. На этом месте он трудится с января 2025 года, а до прихода в министерство занимал должность первого заместителя главы Марьяновского района.

Срок полномочий обоих чиновников составляет один год.

Напомним, ранее в «Омскоблводопроводе» назначили нового генерального директора, им стал Альфред Бекшенев.