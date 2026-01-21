В «Омскоблводопроводе» назначили нового генерального директора

Должность займет Альфред Бекшенев.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 21 января, коллективу принадлежащего областным властям АО «Омскоблводопровод» представят нового руководителя. Как сообщает портал «Новый Омск» со ссылкой на свои источники, эту должность займет Альфред Бекшенев.

Ранее Бекшенев руководил омским ЗАО «Пирс». По данным «Руспрофиль», предприятие специализируется на инженерных изысканиях, проектировании и управлении строительными проектами.

Напомним, что в декабре «Омскоблводопровод» остался без генерального директора. Предыдущий глава Дмитрий Зярко уволился спустя девять месяцев работы. Временно исполняющим обязанности назначили Евгения Вольфа, который ранее руководил муниципальным приютом для животных, а до этого работал в силовых структурах.