Следком проверит последствия аварии на теплотрассе в районе ТЭЦ-2

Прорыв устранили ближе к ночи.

Фото: t.me/prok_omsk

СУ СК России по Омской области проводит проверку информации о том, что авария на тепловых сетях в районе ТЭЦ-2 привела к отключению отопления в ряде жилых домов Ленинского округа Омска.

В рамках расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего события.

Напомним, что авария на теплосетях произошла вчера, 21 января. Как сообщали омичи, без отопления остались жилые дома на нескольких улицах и социальные учреждения, в том числе школы и детские сады.