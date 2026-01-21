Школьников распустили домой: где в Омске нет отопления из-за аварии в районе ТЭЦ-2

Холодно в домах и социальных объектах по всему Ленинскому округу.

Фото: t.me/prok_omsk

Из-за аварии на сетях в районе ТЭЦ-2 в Омске без отопления остались не только дома на проспекте Маркса (от цирка до улицы Калинина) и улице Павлова, о которых сообщала прокуратура. В соцсетях горожане также жалуются на холодные батареи в домах на улицах Котовского и 10-й Чередовой.

– 101-ю школу домой распустили. В районе 78-й школы копают, – сообщила в комментариях к посту одна из местных жительниц.

Эти школы располагаются неподалеку от порыва на Привокзальной площади. Сколько всего объектов осталось без отопления из-за этой аварии, власти не сообщают.

– На Рождественского нет отопления и никакой воды. Школа № 75, сады № 87 и 197 тоже без отопления. Температура в квартирах стремительно падает, – жалуются горожане.

Отметим, что в «Омск РТС» обещали устранить аварию до конца дня.