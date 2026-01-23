Не только полярное сияние: астроном рассказал о явлениях, которые можно наблюдать в омском небе

Руководитель омского отделения МОО «Астрономо-геодезическое объединение» Ольга Голубева объяснила, почему сияние возникает не только на севере.

Фото: t.me/sargatskoeomsk

Обычно полярное сияние ассоциируется с высокими широтами и северными ландшафтами. Но иногда оно наблюдается и в более южных регионах, где жители их совсем не ждут и где всполохи на небе не только завораживают своей красотой, но и пугают.

В 2026 году, 11 января, ночное небо над Омской областью озарилось первым в этом году полярным сиянием. Фотограф Милена Пономарева поделилась снимками этого завораживающего явления в своем телеграм-канале «Охотник за красотами Омской области».

«Виновато» солнце

Как пояснила «Омск-информу» руководитель омского отделения МОО «Астрономо-геодезическое объединение» Ольга Голубева, такие явления наблюдались и ранее, просто на них так не обращала внимание пресса.

– Люди по незнанию начинают паниковать и развивать разные лженаучные теории, – пояснила астроном. – Однако северное сияние бывало неоднократно и ранее. В СМИ не обращали на это такого внимания как сейчас, в эпоху социальных сетей и более простого и быстрого обмена информацией.

Эксперт редакции объяснила причину расширения широтных границ. Теперь наблюдать небесное шоу могут даже жители европейской части России.

– В годы, близкие к пику 11-летнего цикла солнечной активности, полярные сияния могут достигать и нашей широты. Это нормально, в этом нет ничего удивительного, природный процесс. Также эти явления могут случиться и в другое время, если происходит выброс солнечного вещества в направлении нашей планеты, но эти события довольно редки, – поясняет астроном.

Причем это явление может давать сочетание разных цветов в разных регионах.

– На более низких широтах наблюдатели видят лишь верхнюю часть сияний, красную. Чем севернее, тем больше вероятность увидеть и нижнюю зеленую часть. В Омске мы видим чаще всего и красную, и зеленую, и фиолетовую, – отметила Ольга Голубева.

Нельзя спрогнозировать

Эти сияния безвредны. На жизнь, здоровье и экологию полярные сияния не влияют, как и вспышки на Солнце, как и звезды и планеты. Полярные сияния – это свечение частиц атмосферных газов в результате взаимодействия с частицами солнечного ветра.

На нашей широте (55 градусов) северные сияния – явление непрогнозируемое. Астроном советует ориентироваться по прогнозу геомагнитных бурь после очередной солнечной вспышки, правда, это не всегда дает 100-процентную гарантию.

Помочь могут специальные приложения, которые отслеживают состояние атмосферы в режиме реального времени. Еще один способ – смотреть на небо, правда, пасмурная погода может стать тому существенным препятствием.

Что еще посмотреть

Облака просто не позволят что-то наблюдать на небе. Но если вдруг будет ясно, то можно говорить о наблюдении других небесных явлений. Так, 23 января около 19:00 на западе заходящая Луна пройдет рядом с Сатурном. 26 января Луна пройдет мимо интересного звездного скопления Плеяды, похожего на маленький ковш, а 31-го всю ночь Луна будет проходить рядом с Юпитером, который сейчас очень яркий, так как в январе 2026 года он ближе всего к Земле и лучше всего освещен Солнцем, рассказала Ольга Голубева.

Сейчас видно на темном небе Луну, Сатурн и Юпитер. Сатурн вечером на западе, Юпитер вечером на востоке, всю ночь на небе, а к утру на западе, а Луна сейчас вечерами на западе, но будет изо дня в день довольно быстро смещаться к югу, а потом и к востоку.

Таким образом, зимой изучать ночное небо не менее интересно. Природа подкидываем массу зрелищных шоу.