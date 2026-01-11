В Омской области запечатлели первое в этом году северное сияние

Ранее омичи могли любоваться Юпитером.

Фото: t.me/sargatskoeomsk

Сегодня, 11 января, ночное небо над Омской областью озарилось первым в этом году полярным сиянием. Фотограф Милена Пономарева поделилась снимками этого завораживающего явления в своем телеграм-канале «Охотник за красотами Омской области».

– Прямо сейчас действует магнитная буря G1 (Kp5). Можно поймать слабые сияния над горизонтом. Первые в этом году, – рассказала фотограф.

Фото: t.me/sargatskoeomsk

На кадрах видно множество звезд, а небо окрашено в различные цвета.

Напомним, что вчера, 10 января, из Омска можно было рассмотреть самую большую планету Солнечной системы – Юпитер.