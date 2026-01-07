Омск-Информ
·Общество

Омичам рассказали, когда в небе можно будет увидеть Юпитер

Планета будет видна с утра до вечера.

Руководитель Омского планетария Владимир Крупко рассказал о ближайшем значимом астрономическом событии года. В субботу, 10 января, ожидается противостояние Юпитера – крупнейшей планеты Солнечной системы. В этот день он окажется напротив Солнца и будет особенно ярко виден на ночном небе.

– Выйдите вечером под купол звездного неба, посмотрите по сторонам, и самая яркая звезда, которую вы увидите, – планета Юпитер. 10 января – противостояние, Юпитер ближе всего к Земле. Виден всю ночь, вечером на востоке, на юге в полночь и на востоке под утро, – пояснил Крупко.

Он также добавил, что с начала года в Омском планетарии каждый ясный вечер после экскурсии гости могут наблюдать Юпитер.

