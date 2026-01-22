Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Похитили человека: двоих молодых омичей заключили под стражу

Им грозят годы колонии.

Вчера, 21 января, двоих омичей, которых обвиняют в похищении человека, заключили под стражу. Об этом сообщает следственный комитет.

Как сообщалось ранее, 16 января парни 18 и 20 лет встретили на улице 19-летнего знакомого, запихали его в машину и вывезли на кладбище. Там похитители потребовали 250 тысяч рублей. Получив часть денег, они отпустили жертву, и та обратилась в полицию.

Теперь похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

·Происшествия

Похитили человека: двоих молодых омичей заключили под стражу

Им грозят годы колонии.

Вчера, 21 января, двоих омичей, которых обвиняют в похищении человека, заключили под стражу. Об этом сообщает следственный комитет.

Как сообщалось ранее, 16 января парни 18 и 20 лет встретили на улице 19-летнего знакомого, запихали его в машину и вывезли на кладбище. Там похитители потребовали 250 тысяч рублей. Получив часть денег, они отпустили жертву, и та обратилась в полицию.

Теперь похитителям грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.