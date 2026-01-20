Омск-Информ
·Происшествия

История на кладбище: похитителями молодого омича оказались его знакомые

Они подозревали, что их жертва зарабатывает, нарушая закон.

Похитителями 19-летнего омича оказались его знакомые, сообщили «Омск-информу» в следственном комитете. Парням 18 и 20 лет.

Как сообщалось ранее, 16 января они встретили омича на улице, запихнули его в багажник машины и вывезли на кладбище. Там у парня начали требовать деньги. Получив часть средств, похитители отпустили молодого человека, и он обратился в полицию. Похитителей задержали.

Злоумышленники, похитившие своего знакомого, предполагали, что парень зарабатывает на незаконной деятельности, добавили в СКР.

