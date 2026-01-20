Омск-Информ
·Происшествия

Молодого омича похитили посреди улицы и вывезли на кладбище

Преступники требовали денег.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении человека в Омске. В преступлении обвиняют двоих местных жителей.

По версии следствия, 16 января мужчины встретили на улице 19-летнего парня, запихнули его в багажник машины и вывезли на кладбище. Там парню угрожали и требовали денег.

Получив часть средств, похитители отпустили молодого человека. Он оперативно обратился в полицию. Похитителей задержали. Следователи направили в суд ходатайство о заключении подозреваемых под стражу. Им грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

