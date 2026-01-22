Коммунальная авария сорвала пары в омском колледже

В кабинетах и общежитии отключилось отопление.

Фото создано при помощи ИИ

Вчера в Омском колледже транспортного строительства, который располагается на улице Лобкова, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали студенты с соцсетях.

В результате в здании учебного заведения и в общежитии пропало отопление. Коридоры колледжа заволокло паром. Студентов распустили уже после второй пары.

Ранее на холод пожаловались студенты колледжа инновационных технологий экономики и коммерции на 27-й Северной и студенты колледжа транспортного строительства и инновационных технологий экономии и коммерции на Карла Либкнехта. А в Омском автотранспортном колледже на стенах образовались трещины.