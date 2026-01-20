Омск-Информ
·Образование

В минобре прояснили ситуацию с разваливающимся омским колледжем

После жалоб студентов на трещины в стенах цокольного этажа власти дали официальный ответ.

В Министерстве образования Омской области прокомментировали ситуацию с состоянием помещений Омского автотранспортного колледжа. Ранее студенты опубликовали в соцсетях кадры с большими трещинами на стенах цокольного этажа здания.

Как сообщили «Омск-информу» в ведомстве, в этих помещениях учебные занятия не проводятся. Скоро их начнут ремонтировать.

– Это помещения, вошедшие в план капитального ремонта по программе «Профессионалитет», занятий там нет. Капитальный ремонт планируется начать в первом квартале 2026 года. В настоящее время проведены проектные работы, разработана проектно-сметная документация, – рассказали в минобре.

В ведомстве добавили, что в рамках федеральной программы на базе колледжа планируется создать кластер транспортной отрасли. Работы будут вестись за счет средств регионального и федерального бюджетов.

