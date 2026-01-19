Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске разваливается автотранспортный колледж

Студенты отмечают, что ситуация со временем только ухудшается.

Студенты Омского автотранспортного колледжа пожаловались на условия, в которых им приходится учиться. На стенах цокольного этажа одного из корпусов образовались большие трещины.

– Там и в остальных помещениях не лучше, учился там в 2018–2019 годах, – рассказал в комментариях еще один омич.

Ранее сообщалось, что в этом году омским вузам дадут 2,6 млрд на ремонт зданий. Деньги пойдут на обновление общежитий ОмГТУ, ОмГУ, СибАДИ, СибГУФК, ОмГАУ и ОмГМУ.

·Общество

В Омске разваливается автотранспортный колледж

Студенты отмечают, что ситуация со временем только ухудшается.

Студенты Омского автотранспортного колледжа пожаловались на условия, в которых им приходится учиться. На стенах цокольного этажа одного из корпусов образовались большие трещины.

– Там и в остальных помещениях не лучше, учился там в 2018–2019 годах, – рассказал в комментариях еще один омич.

Ранее сообщалось, что в этом году омским вузам дадут 2,6 млрд на ремонт зданий. Деньги пойдут на обновление общежитий ОмГТУ, ОмГУ, СибАДИ, СибГУФК, ОмГАУ и ОмГМУ.