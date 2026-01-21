Омская компания решила скрыть крупную аварию на железной дороге

На ответственного сотрудника завели два дела.

В ноябре прошлого года на железнодорожных путях станции Пламя, расположенной близ деревни Приветной в Омском районе, произошло столкновение пяти вагонов. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в ходе маневровых работ, когда вагоны перемещали по путям. Владельцем путей является ООО «ЗМК Мост», которое решило не сообщать об аварии в надзорное ведомство.

Омская транспортная прокуратура выяснила подробности происшествия и приняла меры: начальству компании было предложено представить отчет о принятых мерах по устранению нарушений. В результате ответственный сотрудник подвергнут дисциплинарному наказанию и направлен на внеочередную аттестацию.

Отметим, что компания «ЗМК Мост» занимается производством металлоконструкций и деталей. Генеральным директором предприятия является Олег Двойных, а владельцем – ООО «Мост».

Помимо дисциплинарных санкций, в отношении ответственного сотрудника возбуждены административные дела по двум статьям: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и непредставление сведений.