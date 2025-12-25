Новому «Мостовику» заблокировали счета из-за долгов

Предприятие недоплатило налогов на 249 млн рублей.

avito.ru

Омскому «ЗМК Мост», занимающемуся изготовлением металлоконструкций, заблокировали счета. По данным налоговых органов, предприятие задолжало 249 млн рублей по налогам.

Как явствует из документов, представленных «СуперОмском», приостановление операций по счетам произошло 8 декабря. Но известно об этом стало только сейчас.

Отметим, что компании уже ограничивали финансовые операции. В частности, в июле 2025 года счета были заблокированы на фоне отрицательного сальдо (разница между поступлениями и расходами. – Прим. ред.) в объеме свыше 446 миллионов рублей. Во второй половине 2025 года в базе Арбитражного суда Омской области зарегистрированы два иска с требованием признать компанию банкротом, но в каждом случае процесс был свернут на начальном этапе.

Напомним, ООО «ЗМК Мост» зарегистрировано в начале 2017 года. Предприятие образовано на базе завода металлоконструкций НПО «Мостовик», одним из конечных бенефициаров фирмы значится Аделина Шишова. Это родственница основателя «Мостовика» Олега Шишова. Компания исполнила порядка 590 заказов, изготовив свыше 720 тысяч тонн металлоконструкций.