Замерзающих учеников омской школы отправляют на дистант

В администрации Омска назвали причину резкого похолодания в помещениях учебного заведения.

omskinform.ru

С сегодняшнего дня, 21 января, ученики 1–6 классов омской школы № 48 временно переходят на дистанционное обучение из-за неисправности системы отопления в учебном заведении. Об этом рассказали представители администрации Омска на странице губернатора Виталия Хоценко.

Сроки действия режима дистанционного обучения пока не определены, заявили в мэрии. О том, когда ребенка надо будет отправить в школу, родителям сообщат в школьных чатах.

– С 21 января образовательный процесс для обучающихся 1–6 классов временно организован с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. О возобновлении образовательного процесса в штатном режиме родители будут оповещены через родительские чаты, – сообщили в администрации.

Также в мэрии отметили, что проблема возникла вследствие низкого качества ремонтных работ, выполненных подрядчиком. Муниципальные власти объявили о расторжении договора с недобросовестными работниками и заключили новый контракт с другой компанией, которая должна устранить неисправность и восстановить отопление.

– По причине ненадлежащего исполнения подрядчиком работ по капитальному ремонту системы отопления в школе № 48 принято решение об одностороннем отказе от исполнения договора. В настоящее время заключен новый договор на техническое обслуживание, – рассказали в мэрии.

Учеников 7–11 классов не стали отправлять по домам. Они учатся в тех частях здания, где температура поддерживается в норме.

Ранее сообщалось, что температура в помещениях школы не соответствует нормам, а ученикам приходится посещать занятия в куртках. Замерзающей омской школой уже заинтересовались в прокуратуре и роспотребнадзоре.