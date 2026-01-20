Роспотребнадзор заинтересовался омской школой, где дети учатся в куртках

Температура в классах не поднимается выше 15°C.

omskinform.ru

Родители учеников школы № 48 обеспокоены холодом в классах. По их словам, температура воздуха в помещениях не превышает 15°C, из-за чего школьникам приходится заниматься в верхней одежде. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Новости Омска | Жесть». При этом, как утверждают родители, директор школы не переводит учебный процесс на дистанционный формат.

По санитарным нормам, температура в учебных классах должна находиться в диапазоне +18…+24°C. То, что происходит сейчас в школе № 48, родители считают нарушением права детей на безопасные условия обучения.

В городской администрации пока не прокомментировали ситуацию. Однако Управление Роспотребнадзора по Омской области инициировало в школе проверку. По ее итогам будут приняты меры, предусмотренные действующим законодательством РФ.