Омский чиновник попал под жесткую проверку за «расколотую» закупку

Прокуратура Кормиловского района Омской области провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок.
Установлено, что в мае 2025 года администрация Кормиловского городского поселения заключила с индивидуальным предпринимателем и коммерческой организацией 5 контрактов на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Центральная площадь в рабочем поселке Кормиловка».
Поскольку стоимость работ по каждому из контрактов не превышала 600 тыс. рублей, торги на право их заключения не проводились. Таким образом, было допущено искусственное дробление одной закупки в целях ухода от прохождения процедур по выбору подрядной организации.
По результатам проверки прокуратура внесла врио главы администрации Кормиловского городского поселения представление, а также вынесла постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ (выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением установленных требований).
В настоящее время чиновник привлечен к административной ответственности.
Ранее прокуратура выявила такие же нарушения, допущенные руководителями образовательных учреждений Кормиловского района.