·Происшествия

Руководителей омских учреждений образования уличили в махинациях с закупками

Учреждения провели фиктивные сделки на миллионы рублей.

Прокуратура Кормиловского района Омской области выявила нарушения при проведении госзакупок образовательными учреждениями. Установлено, что в мае прошлого года детский лагерь «Юбилейный» заключил шесть мелких контрактов на ремонт здания, чтобы обойти необходимость проводить тендеры.

Как уточнили в областной прокуратуре, общая сумма сделок превысила 2,5 млн рублей.

– Поскольку стоимость работ по каждому из контрактов не превышала 600 тыс. рублей, торги на право их заключения не проводились, – отметили в ведомстве.

Кроме лагеря, аналогичные нарушения выявили еще в четырех образовательных учреждениях района. По итогам проверок прокуратура возбудила дела об административных нарушениях по ч. 4 ст. 7.30.1 КоАП РФ в отношении руководителей этих учреждений.

