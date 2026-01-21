Омичам объяснили, почему их дети мерзнут в школах и детсадах

Как оказалось, в половине случаев они не мерзнут.

С наступлением сильных холодов омичи начали жаловаться в соцсетях на замерзающих в образовательных учреждениях детей. Претензии к ресурсоснабжающим организациям «полетели» от жителей Левобережья.

Так, в числе «замерзающих» оказались школы № 139, 149, 150 в Кировском округе, а также детский сад № 247 в Ленинском.

Как рассказали родители воспитанников д/с № 247, с начала осени температура в группах не поднималась до уровня «комнатной», а заведующая детсадом призывает детей и их родителей крепиться и терпеть.

– С сентября месяца температура в группе не поднимается выше 16 градусов. А когда за окном морозы или особенно ветер, опускается до 14 градусов. Как отвечает заведующая: «Предыдущие воспитанники же выжили, и вы вытерпите», – пишут родители о ситуации в детсаду.

В компании «Омск РТС» корреспонденту «Омск-информа» сообщили, что в одном из корпусов детского сада по адресу: улица Всеволода Иванова, 9, температура установилась в пределах нормы, а в другом, что по адресу: улица Всеволода Иванова, 11, специалисты скорректируют работу отопительного оборудования.

– Детский сад № 247 – проведено обследование специалистами тепловой инспекции. Улица Всеволода Иванова, 9 – температура в помещениях соответствует норме. Улица Всеволода Иванова, 11 – по результатам обследования на индивидуальном тепловом пункте здания будет скорректирована работа оборудования, – отметили в компании.

В школах № 139 и 149 температура понизилась из-за отключений на сетях «Тепловой компании» в ночь на 13 января. Вечером того же дня теплоснабжение было восстановлено. По данным «Омск РТС», сейчас учебные заведения не испытывают проблем с отоплением. В школе № 150 отключений на тепловых сетях не было.