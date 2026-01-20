Омск-Информ
·Образование

На Левобережье Омска замерзают сразу три школы

Дети вынуждены сидеть на уроках в трех кофтах.

Жители Левобережья Омска пожаловались в соцсетях на то, что их дети мерзнут в школах. Холодно в учебных заведениях № 139, 149 и 150.

– До аварии в школах было не особо тепло, сейчас вообще колотун. Дети одеты в три кофты, – сообщает автор поста.

На холод жалуются и жильцы соседних многоэтажек.

Напомним, на прошлой неделе на улице Рокоссовского на Левобережье произошел порыв трубопровода. Это привело к отключению отопления в 48 домах и учреждениях.

