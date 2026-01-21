Омск-Информ
·Культура/Афиша

Сын Высоцкого сделал заявление об установке памятника поэту в Омске

Младший отпрыск легендарного барда поддержал затею.

Младший сын поэта, актера и барда Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, поддержал установку памятника своему легендарному отцу в Омске. Об этом он рассказал ТАСС.

Отпрыск подчеркнул, что поддерживает проекты, направленные на сохранение памяти о творческом наследии Владимира Высоцкого в разных регионах России.

Ранее сообщалось, что в Омске решили поставить монумент в честь Высоцкого в Воскресенском сквере. Инициатива принадлежит члену Общественной палаты Омской области Вячеславу Марцинкевичу. Автор скульптуры – Виктор Костенко. Предполагается, что изваяние украсит набережную Иртыша 25 июля, к 46-летию со дня смерти барда.

