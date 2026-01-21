Омск-Информ
·Культура/Афиша

Мэр Омска объявил о назначении директора Камерного театра

Новый руководитель около 10 лет возглавлял театр в Таре.

Новым директором Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова (ранее – Лицейский театр) станет известный в регионе театральный менеджер Анджей Неупокоев. О назначении сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

– До этого Анджей Анатольевич 2,5 года проработал директором Камчатского театра драмы и комедии, а до этого почти 10 лет руководил Омским государственным Северным драматический театром им. Ульянова в Таре, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

С 2017 года директором Лицейского театра была Ольга Симонова. Сегодня стало известно, что она покинула свой пост. Как пояснили в департаменте культуры мэрии, «по личным обстоятельствам».

