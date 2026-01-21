В омском театре готовятся назначить нового директора

В ближайшее время станет известна фамилия сменщика Ольги Симоновой.

Директор Камерного драматического театра им. В. С. Решетникова, бывшего Лицейского театра, Ольга Симонова покинула свой пост. Как пояснили в департаменте культуры администрации Омска, «по личным обстоятельствам». Кандидатура нового директора сейчас находится на согласовании с главой города. Сергей Шелест должен принять решение в конце этой – начале следующей недели.

– Пока фамилия не разглашается, – отметили в депкультуры.

Ольга Симонова занимала директорский пост с 2017 года, сменив Елену Лабинскую, которая ушла на пенсию и уехала в другой город. Симонова – человек театра, работала заместителем директора по организации.

Добавим, что в июне 2024 года сообщалось, что департамент культуры мэрии Омска проводил конкурс на замещение должности художественного руководителя театра, которую занимал Сергей Тимофеев. Однако он до сих пор на посту. Но ребрендинг культучреждения состоялся. В 2025 году Драматический лицейский театр в Омске официально сменил название на Камерный драматический театр имени В. С. Решетникова.

Нынешний сезон он открыл 7 октября 2025 года спектаклем «Чужой ребенок» (16+) по пьесе Василия Шкваркина. Состоялись премьеры «Вверх тормашками» (6+) по пьесе Ксении Драгунской, «Свалившись с неба, или Давайте общаться!» (6+) по пьесе Игоря Коротаева.

В феврале вечерний репертуар театра пополнится спектаклем «На самом краю Земли» (16+) по пьесе Алекса фон Бьерклунда. Весной зрители смогут увидеть новую комедию «36 и 6» (18+) по пьесе Яны Стародуб-Афанасьевой. В апреле проведут традиционный фестиваль моноспектаклей «ЧАТ», в этом году он станет международным. В планах театра гастроли, участие в фестивалях, а также в мероприятиях, которые будут реализованы в рамках проектов, проводящихся в контексте того, что Омск в 2026 году будет пребывать в статусе культурной столицы России.