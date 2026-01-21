«Взбунтуются»: омские воспитатели не готовы работать до позднего вечера

Федеральные инициативы не подкреплены материально.

Freepik.com

График работы детских садов хотят пересмотреть. Его назвали устаревшим и не отвечающим потребностям нынешних родителей. Реформировать деятельность дошкольных учреждений неожиданно призвали члены Общественной палаты РФ. Зампредседателя комиссии по демографии Наталья Москвитина заявила, что проблема актуальна и сады должны работать до 20:00.

– Это не обязательно воспитатели на местах, но хотя бы нянечки, младший персонал должен обеспечить безопасность ребенка, – пояснила Москвитина.

Временная яма

Работающие родители порой не успевают забрать вовремя детей из детского сада, пока приезжают с работы, отстояв часы в пробках. Дедушки и бабушки тоже трудятся, пусть и на пенсии. Образуется временная «дыра». Устранить ее и призывают общественники, как говорят, в соответствии с законодательством.

Инициатива общественников – это отклик на предложение Владимира Путина. Президент в ходе прямой линии в декабре 2025 года сказал, что продлить время работы – это продуманная стратегия, направленная на поддержку работающих родителей. Но она требует комплексного подхода и соответствующего ресурсного обеспечения.

Регионы изучают спрос

Регионы пока что никак не среагировали на предложение, однако в Ханты-Мансийском округе проводят анкетирование, где изучают спрос. Какая продолжительность функционирования деятельности учреждения дошкольного образования устраивала бы родителей. Первый вопрос в анкете так и звучит: «Является ли для вашей семьи необходимым 14-часовое посещение ребенком учреждения?».

скрин тг-канала "мамочки Сургута"

Одна на три группы

В Омской области пока такое не рассматривается, детские сады работают с 7:00 до 19:00. Действующий ныне режим считают пережитком советского прошлого: рабочий день у большинства начинался рано и заканчивался одинаково. Система должна быть более гибкой, а родителям должно быть удобно приводить ребенка не обязательно к семи утра, а к девяти. Забрать ближе к 20:00.

– Когда я работала в детском саду еще в прошлом веке, то мы выходили посменно вдвоем – воспитатель и няня. Первая смена с 7:00 до 14:00, вторая с 12:00 до 19:00. Сейчас нянька одна с 7:00 до 16:00, а потом остаются дежурные по одной на 2-3 группы. Причем воспитатели посуду моют сами после полдника и ужина, – рассказывает воспитатель с 40-летним стажем Светлана Борисова.

Она также уверяет, что при нынешнем уровне зарплат и укомплектованности кадрами вряд ли воспитатели добровольно согласятся час лишнего времени проводить с чужим ребенком.

– Взбунтуются. У них зарплата до 30 тыс. руб., еле дотягивает, независимо от категории. Ну, может быть, 35 тыс. руб. Няньки, которых сейчас зовут «младшими воспитателями», получают вообще максимум 20 тыс. руб., – отметила ветеран дошкольного образования.

Дефицит воспитателей в городе реально близок к критическому. И именно из-за низких зарплат и высокой нагрузки. В прошлом году в дошкольных учреждениях города Омска имелось 357 вакансий. Искали 132 воспитателя и 31 помощника воспитателя. При этом написали заявление на увольнение и ушли 404 воспитателя и 249 помощников воспитателей.

Трудоустроились за год 280 воспитателей и 218 помощников воспитателей; если посчитать, то пришло в детсады меньшее количество, чем уволилось. До 20:00 работать пока что некому. И такой график работы наверняка отложат до лучших времен.