Известный маршрут между двумя окраинами Омска оказался никому не нужен

Поиск перевозчика не принес результатов.

omskinform.ru

Отмененный в 2023 году омский автобус так и останется в памяти омичей. На конкурс по определению перевозчика рейса № 99, связывающего микрорайон Рябиновка и поселок Чкаловский, ни один перевозчик не подал заявку.

– Открытый конкурс, объявленный в соответствии с приказом директора департамента транспорта администрации Омска по лоту № 1 (маршрут № 99) признан несостоявшимся, – сказано в документации, опубликованной на сайте мэрии Омска.

Напомним, что автобус отменили в 2023 году из-за того, что прежний перевозчик Сергей Пятак отказался работать на этом маршруте.

Отметим, что на другой отмененный рейс – № 514 – перевозчика нашли. Им станет компания «Омстар», которая возит пассажиров на автобусе № 20. Вскоре на омские улицы выйдут 10 автобусов среднего класса.