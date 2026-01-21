Нашли перевозчика: в Омск вернется популярная маршрутка

Предприниматели отказались от него из-за запрета на «газели» в центре города.

Фото: пресс-служба мэрии Омска

В Омск вернется маршрутка № 514, отмененная в 2024 году. В понедельник, 19 января, на заседании конкурсной комиссия департамента транспорта определили перевозчика, который готов взяться за этот маршрут.

Единственным претендентом на маршрут № 514 стала транспортная компания «Омстар», обслуживающая маршрут № 20. Она готова вывести на старый-новый маршрут 10 автобусов среднего класса.

Напомним, что поиск перевозчика на маршрут № 514 (Ул. Бархатовой – 3-й Разъезд) объявили в середине декабря. Прошлые перевозчики в лице Вячеслава Доронкина и Линнура Мухаметшина в августе 2024 года прекратили обслуживать его. Частники ушли с маршрутов по причине того, что транспорт малого класса убрали с центральных улиц Омска.